ONDE ASSISTIR Barcelona x Alavés AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (02/02)

A partida entre Barcelona x Alavés acontece HOJE (02/02), às 13 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Barcelona que buscar os três pontos em seus domínios.

Barcelona x Alavés: Prévia, Prognóstico e Escalações

No próximo domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, às 10h (horário de Brasília), o Barcelona recebe o Alavés no Estadi Olímpic Lluís Companys em jogo válido pela 22ª rodada de La Liga. A equipe catalã precisa da vitória para seguir na luta pelo título, enquanto o Alavés busca escapar da zona de rebaixamento.

Momento das Equipes

O Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, vem de uma vitória expressiva por 7 a 1 sobre o Valencia, mas seu desempenho recente na liga não tem sido convincente. Em seus últimos nove jogos, os catalães venceram apenas dois, empataram três e perderam quatro, o que os deixou sete pontos atrás do líder Real Madrid.

Na Liga dos Campeões, o Barça garantiu sua vaga no mata-mata após um empate contra a Atalanta. No entanto, agora a equipe precisa focar em uma sequência de vitórias na La Liga para evitar se distanciar ainda mais do topo da tabela.

O Alavés, por sua vez, ocupa a 17ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Apesar disso, o time de Eduardo Coudet tem mostrado melhora nos últimos jogos, com quatro pontos conquistados nas duas rodadas anteriores, incluindo uma vitória importante sobre o Betis por 3 a 1.

Retrospecto e Confrontos Diretos

Nos últimos encontros entre as equipes, o Barcelona leva vantagem, com quatro vitórias consecutivas sobre o Alavés. No primeiro turno, os catalães venceram por 3 a 0. No entanto, a equipe basca já surpreendeu os blaugranas no passado, vencendo no Camp Nou na temporada 2016-17.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

O Barcelona tem alguns desfalques importantes. O goleiro Marc-André ter Stegen segue fora devido a uma lesão no joelho, enquanto Andreas Christensen e Marc Bernal também são ausências confirmadas. Já Íñigo Martínez pode voltar ao elenco, mas sua participação ainda é incerta.

Já no Alavés, Antonio Sivera está lesionado, e Abdel Abqar cumpre suspensão. No entanto, Antonio Blanco retorna após cumprir suspensão e pode reforçar o meio-campo.

Prováveis Escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Casado, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

Alavés: Owono; Tenaglia, Mourino, Diarra, M. Sánchez; Guevara, Benavidez; Vicente, Guridi, Conechny; Kike García.

Prognóstico e Palpite

O Barcelona entra como grande favorito, especialmente por jogar em casa e pela necessidade de uma vitória para manter-se na disputa pelo título. O Alavés pode dificultar o jogo, mas os catalães possuem um setor ofensivo muito mais qualificado.

Palpite: Barcelona 3-1 Alavés.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

