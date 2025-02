Jacobina x Juazeirense – ASSISTIR AO VIVO Baiano 2025, (02/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

O Baianão de 2024 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Jacobina x Juazeirense é válida pela Campeonato Baiano acontece HOJE (02/02) às 16 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Jacobina que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Jacobina x Juazeirense: Prévia da 6ª Rodada do Campeonato Baiano 2025

Neste sábado, 2 de fevereiro de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Jacobina EC receberá a Juazeirense pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Baiano. O confronto ocorre no Estádio José Rocha, em Jacobina, e promete ser uma partida crucial para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela.

Situação Atual das Equipes

O Jacobina EC ocupa a 10ª posição com 4 pontos , vindo de uma sequência de resultados negativos e com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. A equipe está em busca de recuperação para evitar se distanciar das equipes da parte superior da tabela e manter suas chances de classificação para a próxima fase.

ocupa a com , vindo de uma sequência de resultados negativos e com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. A equipe está em busca de recuperação para evitar se distanciar das equipes da parte superior da tabela e manter suas chances de classificação para a próxima fase. Já a Juazeirense ocupa a 8ª posição, com 5 pontos, com um desempenho igualmente instável, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. A equipe, no entanto, tem mostrado sinais de melhora e vai com tudo para somar pontos importantes fora de casa.

Expectativas para o Jogo

Ambos os times têm se destacado pela dificuldade em criar oportunidades claras de gol, mas são muito combativos em campo, o que tende a garantir uma partida equilibrada. O Jacobina EC sabe da importância de vencer em casa e contar com o apoio da torcida para buscar a recuperação. Já a Juazeirense, mesmo jogando fora de casa, tem o objetivo de continuar sua ascensão na competição e melhorar sua posição na tabela.

Odds e Prognóstico

As odds para o jogo indicam um confronto muito equilibrado, com o Jacobina EC com odds de 3.25, enquanto a Juazeirense aparece como leve favorita, com odds de 2.00. Isso reflete a expectativa de que a Juazeirense, mesmo fora de casa, tem mais chances de sair com a vitória, considerando sua recente forma.

Transmissão

O jogo entre Jacobina EC e Juazeirense poderá ser acompanhado ao vivo pela TVE Bahia e também em tempo real pelas plataformas de live score como o Sofascore, que oferece resultados ao vivo, estatísticas detalhadas e vídeos com os melhores momentos.

Conclusão

A partida é de vital importância para ambas as equipes. Para o Jacobina EC, uma vitória pode ser o início de uma recuperação, enquanto a Juazeirense precisa garantir os três pontos para continuar sua busca por um lugar mais alto na tabela. Com um jogo equilibrado e muitas emoções à vista, o Campeonato Baiano 2025 segue com tudo, e este promete ser mais um grande confronto da competição.