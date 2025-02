Fluminense x Boavista ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 02/02

Fluminense x Boavista: Onde Assistir, Horário e Escalação do Campeonato Carioca 2025

Neste domingo, 2 de fevereiro de 2025, Fluminense e Boavista se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h00 (horário de Brasília). Ambas as equipes buscam melhorar suas posições, estando atualmente em meio à tabela, com campanhas instáveis.

Onde Assistir: O confronto será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo canal pay-per-view Premiere.

Prováveis Escalações:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Serna, Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Boavista: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Anderson Conceição e Mascarenhas; William Oliveira, Caetano, Raí e Matheus Alessandro (Erick Flores); Zé Vitor e Resende. Técnico: Rodney Gonçalves (interino).

Ambas as equipes têm mostrado desempenho inconsistente até o momento, com o Fluminense na 9ª posição e o Boavista em 7º.