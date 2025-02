Fiscalização da Prefeitura de Sorocaba e GCM verificam denúncias de perturbação do sossego neste sábado (1) – Agência de Notícias

O Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), atendeu, na noite deste sábado (1), a denúncias de munícipes relativas à perturbação do sossego e outros tipos de possíveis irregularidades na cidade. A operação se estendeu até a madrugada deste domingo (2).

A ação fiscalizatória ocorreu em 13 estabelecimentos nos seguintes bairros: Parque Santa Esmeralda, Jardim São Marcos, Júlio de Mesquita Filho, Wanel Ville, Jardim Novo Horizonte, Parque das Laranjeiras, Jardim Santa Cecília, Parque das Paineiras, Jardim JS Carvalho, Vila Assis e Vila Barcelona.

Dos 13 estabelecimentos vistoriados, três estavam fechados no momento da fiscalização, cinco foram notificados por falta de alvará de funcionamento, sendo que três deles também foram notificados por obstrução de calçada e um deles também foi notificado por atividade geradora de poluição sonora. Ainda, cinco estabelecimentos foram multados por falta de alvará de funcionamento, sendo que um também foi multado por atividade geradora de poluição sonora e dois por obstrução de calçada, e um deles também levou a terceira multa por falta de alvará de funcionamento em horário especial noturno.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam, sempre, com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (PM).