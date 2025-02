Detran amplia atendimento e Coxim terá curso de atualização para renovação de CNH – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso de atualização para renovação de CNH, realizado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em Coxim. O curso será destinado aos condutores que estão com a CNH vencida há mais cinco anos e é obrigatório para a renovação do documento.

Esse é o sexto município do Estado a oferecer o curso, que já é oferecido em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Paranaíba.

Para o gerente de Cursos e Capacitação do Detran-MS, Emerson Tiogo, a expansão da oferta de cursos presenciais em mais municípios, além de garantir formação de qualidade, facilita o acesso aos serviços do Detran-MS e evita longos deslocamentos, inclusive custos com transporte e hospedagem até à Capital.

“Esse curso específico também atenderá a necessidade das pessoas com pouca familiaridade com as tecnologias disponíveis nos cursos realizados na modalidade de educação à distância, ampliando o acesso a todos que precisam”, comentou o gerente.

Renovar a CNH com mais de cinco anos

Quando um condutor está com a CNH vencida há mais de cinco anos e resolve renovar sua habilitação, ele pode optar por realizar um exame teórico ou o curso de renovação. Esse curso é presencial com aulas de Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Primeiros Socorros e Relações Interpessoais.

O curso tem 15 horas/aula e será realizado nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2025, das 17h às 21h25, na Agência Regional do Detran de Coxim. As inscrições devem ser feitas pelo portal MEU DETRAN, pelo link https://www.meudetran.ms.gov.br/educacao, na aba Cursos Presenciais.

