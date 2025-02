Com muito axé, Chá da Alice agita segundo dia do circuito de megablocos do Carnaval de Rua 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

o megabloco Chá da Alice atraiu cerca de 40 mil pessoas neste domingo – Fred Pontes/Riotur

Um dos ritmos mais populares da Bahia, o axé tomou conta do desfile do Chá da Alice, realizado na Rua Primeiro de Março, na manhã deste domingo (2/2), pelo circuito de megablocos do Carnaval de Rua do Rio. Comandado por Mari Antunes, da banda Babado Novo, e tendo participações de É o Tchan e Sambay, o cortejo atraiu cerca de 40 mil pessoas que brincaram ao som de sucessos do ritmo soteropolitano, como “Bola de Sabão” e “De Janeiro a Janeiro”.

Neste ano, o Chá da Alice celebrou os 40 anos do Axé, com direito a fantasias referenciadas no universo fantástico de “Alice no País das Maravilhas”, que é a inspiração do bloco, nascido de uma festa criada em 2009.

– É um presente estar aqui no Carnaval do Rio, sempre fomos muito bem recebidos. Principalmente este ano, trazer para cá o Axé, que é da nossa Bahia, da nossa cultura, da nossa raiz. É um ano memorável, afinal de contas, são 40 anos de um movimento e de uma história tão importante. Então vou espalhar um dendê gostoso, trouxe um caldinho de sururu para distribuir na avenida – afirmou a cantora.

Representante do É o Tchan na festa, Compadre Washington cantou “Na Boquinha da Garrafa” e muitos outros hits do grupo. O músico, embora já tenha feito outras apresentações no Carnaval, comentou sobre sua primeira experiência em cima de um trio elétrico no Carnaval do Rio.

– É muito gratificante saber que o pessoal do Rio e do Brasil abraça o axé, que está fazendo 40 anos. É muito bom fazer parte dessa festa com o É o Tchan.

O grupo Sambay, primeira roda de samba LGBTQIAPN+ do Brasil, e Romero Ferro deram uma pitada especial de samba e pagode à folia. Os sucessos “Eva”, da Banda Eva, e “Macetando”, de Ivete Sangalo, também fizeram parte da festa comandada pelo Babado Novo pela segunda vez.

O Carnaval de rua da cidade ainda se estende para a parte da tarde deste domingo. O Bloco Okê, primeiro bloco de karaokê do Brasil, promete movimentar o Flamengo a partir das 14h. Na Zona Norte, às 16h, é a vez do Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade, que finaliza o dia.

Os blocos do circuito são chamados de “mega” por habitualmente reunirem dezenas de milhares de pessoas nos desfiles de pré-carnaval e carnaval, todos com desfiles na Rua Primeiro de Março.

A Riotur divulgou o plano operacional para o Carnaval de Rua 2025 abrangendo 37 dias de folia e com a expectativa de reunir cerca de seis milhões de pessoas por toda a cidade. Estão previstos 482 desfiles, com 685 blocos inscritos para as apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. O Centro será palco de 128 desfiles, mas a folia também estará garantida nas zonas Norte, Sul e Oeste, além de Grande Tijuca, Ilhas e Jacarepaguá.

Centenas de blocos vão atrair foliões até o dia 9 de março. A lista completa com todas as atrações do Carnaval de Rua deste ano está no aplicativo Blocos do Rio 2025, disponível em todas as plataformas digitais. A ferramenta, gratuita, funciona por geolocalização e oferece informações como data, horário e percurso. Para encontrar o cortejo favorito, o folião também pode visitar o site oficial e conferir o calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua Rio 2025.