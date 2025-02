CET-Rio anuncia interdições nos túneis Rebouças e Santa Bárbara, nesta sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

TÚNEL SANTA BÁRBARA

A CET-Rio informa que a galeria do Túnel Santa Bárbara, SENTIDO SANTO CRISTO, será interditada nesta sexta-feira (31/01), das 23h às 5h do dia seguinte (01/02), para obras da Light.

A galeria no sentido Laranjeiras funcionará normalmente.

___________________________

TÚNEL REBOUÇAS

A CET-Rio Informa que as galerias do Túnel Rebouças, sentido Centro, serão fechadas nesta sexta-feira (31/01), das 23h50 às 5h do dia seguinte (01/02), para serviços de manutenção.

As galerias de sentido oposto funcionarão com uma faixa reversível, da esquerda no sentido Centro. As outras duas faixas de trânsito, sentido Lagoa.

A sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas e operadores da CET-Rio farão o monitoramento das condições do trânsito e, se necessário, irão atuar. Além disso, os tempos semafóricos serão ajustados para a fluidez nas rotas de desvios e nos principais corredores das regiões.

A programação poderá ser suspensa a qualquer momento em razão de condições climáticas ou por questões operacionais da cidade.