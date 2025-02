Caminhada ecológica mobiliza voluntários para limpeza da praia do Bessa

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) participou, junto com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), de uma ação de plogging na praia do Bessa. A atividade aconteceu manhã deste sábado (1º) e foi promovida pelo Comitê Gestor do Parque Parahyba com o objetivo de unir prática esportiva e conscientização ambiental. Dezenas de voluntários, entre caminhantes e corredores, aproveitaram o dia para contribuir com a limpeza da faixa de areia.

O plogging é uma modalidade sustentável que combina exercício físico com a coleta de resíduos descartados de forma irregular no meio ambiente. “Além de promover qualidade de vida por meio da atividade física, o plogging incentiva a responsabilidade ambiental e mostra que pequenas atitudes fazem a diferença”, destacou o secretário executivo de Meio Ambiente, Djalma Castro.

Durante o percurso, os participantes recolheram materiais como plásticos, vidros e bitucas de cigarro. O presidente do Comitê Gestor do Parque Parahyba, Dema Macedo, destacou que ações como essa ajudam a reduzir o impacto ambiental. “Estamos incentivando e promovendo a preservação do ecossistema costeiro, tão importante para o equilíbrio ambiental e, por consequência, para a qualidade de vida e saúde da população”, ressaltou.

A secretária de Mudanças Climáticas da Prefeitura de João Pessoa, Maristela Viana, também acompanhou a caminhada e destacou a importância de ações educativas sobre o descarte adequado de resíduos e a necessidade de proteger os recursos naturais. “É muito importante que todos se envolvam no cuidado com o meio ambiente. As praias, parques e áreas livres são a extensão da nossa casa. A cidade também é a nossa casa e é preciso estimular esse sentimento de cuidado em todas as cidadãs e todos os cidadãos e nada melhor do que aproveitar e unir atividade física com consciência ambiental”, afirmou.

Amigos da Praia – A Prefeitura de João Pessoa segue apoiando ações de educação ambiental e sustentabilidade, promovendo eventos e campanhas voltadas para a preservação do meio ambiente, como o programa Amigos da Praia, que segue com atividades durante todo o mês de fevereiro.