Água Santa x Ponte Preta , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (02/02)

Por MRNews



O jogo entre Água Santa x Ponte Preta acontece HOJE (02/02) às 16 hs. O mandante da partida é Água que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Água Santa x Ponte Preta: Onde Assistir, Horário e Detalhes do Jogo do Paulistão 2025

Neste domingo, 2 de fevereiro de 2025, Água Santa e Ponte Preta se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada às 16h no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela, com a Ponte Preta ocupando a 3ª posição no Grupo D e o Água Santa na 4ª do Grupo C.

Onde Assistir: A transmissão será ao vivo pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping Sports, além do acompanhamento em tempo real da Mrnews Esportes.

Paulistão 2025: Onde assistir aos jogos hoje? Confira todas as transmissões disponíveis

O Campeonato Paulista de 2025 será transmitido em diversas plataformas, proporcionando ao público múltiplas opções para acompanhar o torneio. Entre os destaques estão transmissões na TV aberta pela Record, na TV fechada pela TNT, além de plataformas digitais como CazéTV (YouTube) e HBO Max.

Além disso, o pacote exclusivo Paulistão+ estará disponível no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, oferecendo 91 das 104 partidas, incluindo todas as fases eliminatórias. A competição, que começou em 15 de janeiro e vai até 27 de março, contará com jogos emocionantes, disputados por 16 equipes.

O Palmeiras, atual tricampeão, busca o feito histórico de conquistar o tetracampeonato consecutivo na era profissional. Já os demais clubes prometem acirrar a disputa, buscando destaque no torneio.