2ª edição do “Pedala Sorocaba” em 2025 reúne de público de diferentes idades – Agência de Notícias

Fotos: Bruno Rodrigues e Lucas Pedrozo (Secom/Sorocaba)

De crianças a idosos, homens, mulheres, centenas de ciclistas participaram da 2ª edição do “Pedala Sorocaba” em 2025, na manhã deste domingo (2). Com ponto de partida no Parque das Águas, os participantes puderam pedalar em diferentes vias da cidade, em um percurso de, aproximadamente, 15 km, ida e volta.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com o apoio das secretarias de Governo (Segov), Comunicação (Secom) e Mobilidade (Semob), mais o suporte da Urbes – Trânsito e Transportes e do Saae/Sorocaba.

O percurso partiu do Parque das Águas, na Avenida Dom Aguirre e seguiu pela Avenida Juvenal de Campos e Avenida Comendador Pereira Inácio, chegando até o Trevo da Vida. Já o trajeto de retorno foi pela Avenida Comendador Pereira Inácio, Avenida Juvenal de Campos e Avenida Dom Aguirre, chegando de volta ao Parque das Águas. A ação contou com todo suporte dos agentes de trânsito da Semob durante a condução e sinalização do fluxo ao longo do trajeto.

Também foram oferecidos bicicletas pelo sistema Integrabike, da Urbes, com possibilidade de devolução das bikes em qualquer uma das 15 estações, após o término do evento, sem cobrança pelo tempo extra.

Estiveram presentes na 2ª edição do “Pedala Sorocaba” os secretários, Vitor Hugo Tavares, de Esporte e Qualidade de Vida e Lucas Pedrozo, de Comunicação (Secom).